За неделю заболеваемость ОРВИ в Пермском крае снизилась на 6%

Жителям Прикамья напоминают, что на территории региона активно проводится вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито 735 тысяч человек, в том числе 401 тыс. детей. Также важно соблюдать меры профилактики — регулярно мыть руки, использовать маски и проветривать помещения.