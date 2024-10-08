За неделю заболеваемость ОРВИ в Пермском крае снизилась на 6%

С 30 сентября по 6 октября в Пермском крае выявлено 18 039 случаев ОРВИ. Количество заболевших снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемический порог не превышен, сообщает краевой Роспотребнадзор.
По словам специалистов, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии. В основном вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.
Жителям Прикамья напоминают, что на территории региона активно проводится вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито 735 тысяч человек, в том числе 401 тыс. детей. Также важно соблюдать меры профилактики — регулярно мыть руки, использовать маски и проветривать помещения.