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За неделю заболеваемость ОРВИ в Пермском крае снизилась на 6%

С 30 сентября по 6 октября заболели более 18 тысяч жителей.

Источник: Комсомольская правда

С 30 сентября по 6 октября в Пермском крае выявлено 18 039 случаев ОРВИ. Количество заболевших снизилось на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемический порог не превышен, сообщает краевой Роспотребнадзор.

По словам специалистов, среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии. В основном вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

Жителям Прикамья напоминают, что на территории региона активно проводится вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито 735 тысяч человек, в том числе 401 тыс. детей. Также важно соблюдать меры профилактики — регулярно мыть руки, использовать маски и проветривать помещения.

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