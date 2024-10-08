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В районе Усть-Заостровки в Омской области установили «умные» камеры

Новые камеры фотовидеофиксации появились на Черлакском тракте и заработают в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

В Омской области, в районе села Усть-Заостровка на Черлакском тракте появился новый комплекс фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Современный комплекс будет выявлять не только нарушение водителями скорости движения, но и выезд на встречную полосу, где это запрещено и не пристегнутые ремни безопасности.

Сейчас комплекс проверяют в тестовом режиме, — сообщили в министерстве региональной безопасности Омской области. После отладки всех систем, нарушившим правила водителям будут присылать квитанции о штрафах.

Как утверждают в Госавтоинспекции, участок для установки новых камер был выбран по итогам анализа на количество аварий на трассе.

Ранее мы писали о планах региональных властей увеличить за пять лет количество камер и внедрить интеллектуальную транспортную систему на дорогах Омской области.

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