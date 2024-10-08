В районе Усть-Заостровки в Омской области установили «умные» камеры

В Омской области, в районе села Усть-Заостровка на Черлакском тракте появился новый комплекс фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Современный комплекс будет выявлять не только нарушение водителями скорости движения, но и выезд на встречную полосу, где это запрещено и не пристегнутые ремни безопасности.
Сейчас комплекс проверяют в тестовом режиме, — сообщили в министерстве региональной безопасности Омской области. После отладки всех систем, нарушившим правила водителям будут присылать квитанции о штрафах.
Как утверждают в Госавтоинспекции, участок для установки новых камер был выбран по итогам анализа на количество аварий на трассе.
Ранее мы писали о планах региональных властей увеличить за пять лет количество камер и внедрить интеллектуальную транспортную систему на дорогах Омской области.