Полярные сияния в Омской области могут смениться другими чудесами

В данном случае речь идет о пиковом проявлении метеорного потока Дракониды, который стартовал 6 октября 2024 года, уточняют в Московском планетарии.
Специалисты уточняют, что в 2024 году условия для наблюдения достаточно благоприятные, так как луна приближается к фазе первой четверти, ожидается, что она скроется за горизонтом после 21:30 по омскому времени, открывая обзор.
Представители астрономического сообщества предполагают, что в час на небе можно будет увидеть до 15 метеоров красноватого оттенка, однако не отрицают вероятности многократного увеличения их количества вплоть до нескольких сотен, что может создать в ночном небе удивительную картину.
Собственно, метеорный поток Дракониды наблюдается в октябре практически ежегодно. Он проходит над северо-западным горизонтом. «Источником» метеоров называют созвездие Дракона, что над созвездием Большой Медведцы, чем объясняется наименование потока.
Стоит напомнить, что поздним вечером понедельника, 7 октября 2024 года, в Омской области вновь проявились полярные сияния.