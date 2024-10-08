БК «Иркут» одержал победу в первом матче нового сезона Суперлиги

«Поначалу сделали небольшой “подарок” сопернику, пропустили рывок, но смогли его нивелировать, и уже со второй четверти контролировали игру — за исключением трёх минут в третьей четверти, когда “Металлург” полетел вперёд, — Доволен победой, доволен, что в первой половине допустили всего 2 потери. Конечно, во второй половине их было уже 10, что, думаю, многовато. 3−4 из них я бы убрал. Ребята сделали выводы после тех неудач, с которыми мы сталкивались в предсезонке».