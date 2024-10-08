В Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Высокая пожароопасность 4 класса сохранится на всей территории Новосибирской области до 11 октября.
В такие дни во избежание трагедий необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности: не жечь костры, не сжигать мусор и траву или листья, не оставлять в лесу бытовой мусор (он может воспламениться).
В случае возникновения пожара звоните по номеру 112 или 101.
В Новосибирске сотрудники МЧС спасли 23 человека при пожаре. Читайте в материале МК в Новосибирске.