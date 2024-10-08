От пустыря к общественному пространству: во Владивостоке появилась «Туманная аллея»

Жители микрорайона Патрокл во Владивостоке теперь могут прогуляться по новому общественному пространству — «Туманной аллее». Этот проект был реализован в рамках конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект». На участке у дома № 29 к1 по улице Архангельской на месте заброшенного пустыря теперь появилось уютное место для прогулок и отдыха, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Генеральный директор подрядной организации ООО «Владстрой» Дмитрий Гриненко поделился, что в результате быстрого и эффективного преобразования, сейчас здесь можно увидеть пешеходные дорожки из шлифованного бетона, уютные лавочки, урны и качели, а также разнообразные зеленые насаждения, включая сосну, ель и другие декоративные растения.
Проект стал возможен благодаря активному участию жителей района, которые поддержали его в голосовании. В результате, на реализацию было выделено три миллиона рублей. Местная жительница Полина отметила, что теперь в микрокрайоне есть атмосферное и комфортное пространство, где можно отдохнуть от городской суеты.
Отмечается, что этом году программа «Твой проект» также способствовала созданию новых общественных пространств и скверов в разных районах Владивостока, включая территории на Народном проспекте и в районе детского сада № 169. Помимо этого, в рамках национального проекта в городе продолжается благоустройство других ключевых зон.
Напомним, во Владивостоке активно готовятся к завершению работ по реновации двух городских скверов в районе Тобольской, 10 и Жигура, 2. Проекты реализуются в рамках региональной программы «1000 дворов» и национального проекта «Жилье и городская среда». На днях глава краевой столицы Константин Шестаков лично проверил ход работ.