От пустыря к общественному пространству: во Владивостоке появилась «Туманная аллея»

Проект стал возможен благодаря активному участию жителей района, которые поддержали его в голосовании. В результате, на реализацию было выделено три миллиона рублей. Местная жительница Полина отметила, что теперь в микрокрайоне есть атмосферное и комфортное пространство, где можно отдохнуть от городской суеты.