Теплый сектор хабаровского циклона принесет высокие температуры в Приморье

По информации синоптиков Примгидромета, на этой неделе погода порадует жителей и гостей Приморья теплой и солнечной погодой без осадков. Температура воздуха в крае поднимется выше +20°С.
В среду, 9 октября, осадки в регионе маловероятны, ожидается слабый ветер. Днем холод покинет Приморье, столбики термометров поднимутся и покажут до +15…+21°C.
Во второй половине недели Приморье окажется в теплом секторе хабаровского циклона. Существенные осадки не ожидаются. По ночам температура воздуха будет достигать +1…+7°С, на юго-западном побережье +9…+13°С, а вот в горных районах сохранится похолодание до −1…-6°С. В дневное время столбики термометров поднимутся до +15…+22°С.
Во Владивостоке потепление начнется с 9 октября, правда ночь на среду окажется прохладной, температура воздуха достигнет +7…+10°С, но следующие ночи будут теплее +10…+13°С, в дневное время столбики термометров покажут +15…+19°С.