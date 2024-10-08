Теплый сектор хабаровского циклона принесет высокие температуры в Приморье

Во второй половине недели Приморье окажется в теплом секторе хабаровского циклона. Существенные осадки не ожидаются. По ночам температура воздуха будет достигать +1…+7°С, на юго-западном побережье +9…+13°С, а вот в горных районах сохранится похолодание до −1…-6°С. В дневное время столбики термометров поднимутся до +15…+22°С.