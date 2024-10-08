В Башкирии открылся обновленный сквер

«Общественная территория построена в честь трудолюбивых жителей и их славных достижений. Сквер будет свидетельствовать о вкладе жителей района в Победу в Великой Отечественной войне. Это знак признательности и уважения ветеранам войны и труда», — отметили в министерстве.
Проект реконструкции предполагал устройство пешеходной дорожки, установку парковых светильников, перголы, скамеек, урн, устройство цветников. Украшение сквера — светодиодный фонтан и арт-объект в виде серпа и молота, символизирующих единство всех трудящихся.
Для озеленения территории в рамках акции «Зелёная Башкирия» местные жители заложили аллею — посадили крупномеры каштана.
«Уверен, сквер Трудовой славы наряду с другими парками станет центром притяжения, популярным и любимым местом чекмагушевцев. Хочется верить, что все бережно будут относиться к нему и сохранять его красоту», — сказал глава администрации Чекмагушевского района Реканс Ямалеев и поблагодарил жителей, которые проголосовали за обновление этой общественной территории по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщал ранее Башинформ, в Башкирии с 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроены 683 общественных пространств. В 2024 году обновление претерпевают ещё 123 территории.
Проекты благоустройства, реализуемые в Башкирии — это не просто обновленные общественные пространства. Они становятся новыми центрами притяжения, наполняются новым смыслом.
«Важно, что мы не просто благоустраиваем парки, скверы, набережные, меняем плитку и ставим скамейки — мы перезапускаем территории, превращаем их в действительно интересные места, которые хочется открывать для себя, в которых приятно находиться», — считает Глава Башкирии Радий Хабиров.
К 2030 году количество городов с благоприятной средой в России должно составить 80%. Такая задача поставлена президентом страны. Башкирия достигла данного показателя уже по итогам 2023 года. Согласно индексу качества городской среды, опубликованному минстроем РФ, количество городов с благоприятной средой в республике — 81% или 17 из 21, тогда как в 2018 году их было всего 4. Глава Башкирии поручил обеспечить достижение 100% показателя для республики.