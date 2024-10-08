В Башкирии в ближайшие дни похолодает до +4°

В ближайшие три дня в Башкирии похолодает. В республике ожидаются дожди и сильный ветер, сообщает Башгидромет.
Сегодня, 8 октября, ночью местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем будет без осадков и сильный порывистый ветер. Днем потеплеет до +18,+23°.
В среду, 9 октября, дожди будут идти только днем. Ночью столбик термометра опустится до +4,+9°, днем поднимется до +15,+20°. На севере региона похолодает до +10°.
В четверг, 10 октября, синоптики обещают небольшие дожди, местами — умеренные. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, днем будет +7,+12°.