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В Башкирии в ближайшие дни похолодает до +4°

В республику придут дожди.

Сейчас в Олбани: +12° 5 м/с 71% 751 мм рт. ст. +10°

В ближайшие три дня в Башкирии похолодает. В республике ожидаются дожди и сильный ветер, сообщает Башгидромет.

Сегодня, 8 октября, ночью местами синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем будет без осадков и сильный порывистый ветер. Днем потеплеет до +18,+23°.

В среду, 9 октября, дожди будут идти только днем. Ночью столбик термометра опустится до +4,+9°, днем поднимется до +15,+20°. На севере региона похолодает до +10°.

В четверг, 10 октября, синоптики обещают небольшие дожди, местами — умеренные. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, днем будет +7,+12°.