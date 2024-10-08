Ушел из жизни бывший директор Братской ГЭС и экс-депутат гордумы Виктор Рудых

Виктор Рудых, сын Почетного гражданина города Братска Василия Михайловича Рудых, родился в поселке Заярск. Окончил Московский энергетический институт. В 1997 году стал директором Братской ГЭС, на которой прошел путь от старшего мастера машинного цеха.
В 2004 и в 2009 году избирался депутатом Думы Братска четвертого и пятого созывов соответственно. В 2013 году был награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Братском».
Выйдя на заслуженный отдых, оставался активным гражданином, денежными средствами помогал в деле проведения СВО, — написал Александр Дубровин.
ИА «ТК Город» выражает соболезнования родным и близким Виктора Васильевича Рудых.