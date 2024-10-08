В Омске построят новый онкологический корпус

В числе прочего губернатор поднял вопрос о модернизации онкологической помощи. Как отметил Хоценко, Омской области необходим новый лечебный корпус. Стоимость строительства составит 3,8 млрд рублей, в корпусе также предусмотрена поликлиника. На строительство необходимо федеральное финансирование.