В Омске построят новый онкологический корпус

Глава региона Виталий Хоценко выступил в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2025−2027 годы.
В числе прочего губернатор поднял вопрос о модернизации онкологической помощи. Как отметил Хоценко, Омской области необходим новый лечебный корпус. Стоимость строительства составит 3,8 млрд рублей, в корпусе также предусмотрена поликлиника. На строительство необходимо федеральное финансирование.
«Проект поддержан Советом Федерации и минздравом России. Будем добиваться включения этого важного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.