Олбани
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске построят новый онкологический корпус

Строительство хотят включить в федеральную адресную инвестпрограмму.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Виталий Хоценко выступил в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2025−2027 годы.

В числе прочего губернатор поднял вопрос о модернизации онкологической помощи. Как отметил Хоценко, Омской области необходим новый лечебный корпус. Стоимость строительства составит 3,8 млрд рублей, в корпусе также предусмотрена поликлиника. На строительство необходимо федеральное финансирование.

«Проект поддержан Советом Федерации и минздравом России. Будем добиваться включения этого важного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.