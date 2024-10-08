11 незаконных ворот и шлагбаумов убрали из центра Красноярска

Бюджетные средства пришлось затратить только на 4 объекта, остальные собственники убрали своими силами после уведомления о предстоящем сносе.
Чаще всего в этом году в районе демонтировали шлагбаумы и ограждения — 11. Незаконные ограничители проезда, которые без согласования установили на муниципальной земле горожане или предприниматели, убрали с проспекта Мира, улиц Сурикова, Урицкого и других.
«Самовольно размещённые ограждения и шлагбаумы могут не только создавать неудобства для горожан, но и представлять опасность в случае каких-то внештатных ситуаций, — говорит исполняющий обязанности руководителя Центрального района Максим Орешников. — Однако у жителей есть возможность получить разрешение на установку такого сооружения даже в том случае, если его предполагается разместить на муниципальной земле. Для этого нужно обратиться в департамент градостроительства. Именно так поступили жители одного из домов на проспекте Мира, чтобы вернуть на место необходимые им ворота, но уже на законных основаниях».
Также в этом году с территории Центрального района демонтировали гаражи и бытовки.
Напомним, в прошлые годы центр города избавили от незаконных киосков, павильонов или других торговых точек.