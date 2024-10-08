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Скончался ветеран омского хоккея Николай Березовский

В субботу, 5 октября, ушёл из жизни Николай Березовский.

Источник: Reuters

Ветерану омского хоккея было 73 года.

Николай Березовский провёл около пятисот пятидесяти игр, выступая за команды «Каучук», «Химик», «Шинник» и «Авангард». Это — одиннадцатое место по количеству сыгранных матчей на всю историю хоккейного клуба. После Николай Михайлович долгое время трудился тренером в ДЮСШ «Авангард».

Как сообщили в пресс-службе ХК «Авангард», прощание с Николаем Березовским пройдёт сегодня, 8 октября. Место проведения — Воскресенский военный собор, расположенный по адресу улица Партизанская, 16. Время — с 13:00 д 14:00.