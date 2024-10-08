Скончался ветеран омского хоккея Николай Березовский

Николай Березовский провёл около пятисот пятидесяти игр, выступая за команды «Каучук», «Химик», «Шинник» и «Авангард». Это — одиннадцатое место по количеству сыгранных матчей на всю историю хоккейного клуба. После Николай Михайлович долгое время трудился тренером в ДЮСШ «Авангард».