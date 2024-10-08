Учитель из Хабаровского края получил награду на форуме классных руководителей

Закончился четвертый Всероссийский форум классных руководителей, который прошел с 3 по 5 октября в Москве. В Гостином дворе собрались около тысячи специалистов, которые обсудили вопросы взаимоотношений в коллективе, безопасность школьников, воспитательную работу и другое. В делегации от Хабаровского края состояли учителя из Комсомольска-на-Амуре, Николаевского, Комсомольского и Солнечного районов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Мы стали свидетелями записи видео для урока “Разговоры о важном”, которые пройдут в понедельник во всех школах страны. Поучаствовали в активностях от партнеров форума, а также побывали на творческом вечере с актрисой Ириной Безруковой. Форум — это настоящее вдохновение, эмоциональный подъем и поиск единомышленников. Поучаствовали в дискуссии “Мир через партнерство. Международные образовательные инициативы России”, а также в проектной сессии 80-летие Великой победы, воспитание событием», — рассказала учитель математики школы № 1 рабочего поселка Солнечный Екатерина Колесникова.
Учитель получила благодарственное письмо Президента РФ. Такую награду получили только 86 послов ФКР за важную общественную работу.
Ранее по итогам первого форума было создано профессиональное сообщество классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования страны во «ВКонтакте», насчитывающее больше 200 тысяч активных пользователей из 89 регионов России.
В финале праздничного дня для педагогов провели концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском Дворце.