Учитель из Хабаровского края получил награду на форуме классных руководителей

«Мы стали свидетелями записи видео для урока “Разговоры о важном”, которые пройдут в понедельник во всех школах страны. Поучаствовали в активностях от партнеров форума, а также побывали на творческом вечере с актрисой Ириной Безруковой. Форум — это настоящее вдохновение, эмоциональный подъем и поиск единомышленников. Поучаствовали в дискуссии “Мир через партнерство. Международные образовательные инициативы России”, а также в проектной сессии 80-летие Великой победы, воспитание событием», — рассказала учитель математики школы № 1 рабочего поселка Солнечный Екатерина Колесникова.