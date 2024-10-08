Прогноз магнитных возмущений в Новосибирской области на 8 октября 2024 года

В начале дня вторника, 8 октября, ожидаются умеренные геомагнитные колебания. По данным Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН, с полуночи до 13:00 по московскому времени магнитное поле Земли будет находиться в состоянии возмущения, достигая уровня G1 (4 балла по шкале).
После полудня интенсивность геомагнитных колебаний снизится. К вечеру ожидается возвращение магнитосферы к спокойному состоянию (уровень G0, 2 балла). Вероятность сильной магнитной бури (G2 и выше) оценивается специалистами как крайне низкая (1%), в то время как вероятность слабых возмущений составляет 15%. Индекс вспышечной активности Солнца остаётся повышенным.
За прошедшие сутки зарегистрировано пять солнечных вспышек, две из которых достигли класса M. Усиленная солнечная активность, вызывающая выбросы заряженных частиц, и является причиной наблюдаемых геомагнитных колебаний. Эти частицы, взаимодействуя с магнитосферой Земли, и вызывают временные возмущения магнитного поля.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирцам рассказали о запретах день памяти Сергия Радонежского, 8 октября.