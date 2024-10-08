Прогноз магнитных возмущений в Новосибирской области на 8 октября 2024 года

В начале дня вторника, 8 октября, ожидаются умеренные геомагнитные колебания. По данным Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований РАН, с полуночи до 13:00 по московскому времени магнитное поле Земли будет находиться в состоянии возмущения, достигая уровня G1 (4 балла по шкале).