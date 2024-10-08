В Красноярске празднование Нового года посвятят творчеству Петра Чайковского

7 октября стала известна концепция празднования Нового года в Красноярске. В мэрии сообщили, что в 2025-м исполняется 185 лет со дня рождения великого русского композитора Петра Чайковского, поэтому праздничная атмосфера в городе будет пронизана его творчеством.
В музыкальной тематике оформят ледовые городки. Так, горожане увидят героев «Щелкунчика», «Спящей красавицы», «Лебединого озера» и других.
На площади Мира появятся ледяная картинная галерея, которая соберет иллюстрации к произведениям Чайковского. По мотивам его творчества будут выполнены и фигуры фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири».
— Я напомню, что в прошлом году это были сказки Пушкина. На этот раз мы решили выстроить праздник вокруг всемирно известного композитора, произведения которого у многих ассоциируются с зимой и Новым годом, — говорит Любовь Сахарова, руководитель главного управления культуры.
Кроме того, музыка Чайковского станет центральной темой Зимнего суриковского фестиваля искусств.
Ранее мы писали, что в новом выпуске шоу «Поедем, поедим!» показали Красноярск и его гастрономические достопримечательности.