В Красноярске празднование Нового года посвятят творчеству Петра Чайковского

— Я напомню, что в прошлом году это были сказки Пушкина. На этот раз мы решили выстроить праздник вокруг всемирно известного композитора, произведения которого у многих ассоциируются с зимой и Новым годом, — говорит Любовь Сахарова, руководитель главного управления культуры.