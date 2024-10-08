10 нелегальных мигрантов нашли в Иркутске во время ночного рейда

В Иркутске прошел ночной рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, было найдено 15 нарушителей, из них 10 незаконно находятся на территории страны. На них были составлены протоколы. Теперь вопрос об их выдворении из России рассмотрит суд.