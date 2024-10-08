10 нелегальных мигрантов нашли в Иркутске во время ночного рейда

В Иркутске прошел ночной рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, было найдено 15 нарушителей, из них 10 незаконно находятся на территории страны. На них были составлены протоколы. Теперь вопрос об их выдворении из России рассмотрит суд.
— Еще три иностранца привлечены к административной ответственности за нарушение порядка выбора места пребывания, нарушение срока обращения за выдачей патента, а также за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, — поделились в ведомстве.
Информацию о несовершеннолетних, которые незаконно пребывают на территории РФ передали в органы ПДН. Всего за ночь было проверено 69 иностранцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске за неделю произошло более 30 аварий. Чаще всего водители попадали в ДТП в понедельник.