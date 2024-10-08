В Омске закрыли на карантин уже 418 классов

В департаменте образования мэрии Омска рассказали о заболеваемости школьников и воспитанников детских садов. По данным на 7 октября, в городе приостановлен образовательный процесс в 418 классах 38 школ и в 31 группе 20 детских садов.
При этом полностью закрыты школы № 7, 26, 91, 96 и 145. Образовательные учреждения закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.
В Управлении Роспотребнадзора по Омской области сообщили, что уровень заболеваемости коронавирусом в регионе снижается. В период с 30 сентября по 6 октября в Омской области зарегистрировали 201 случай заболевания COVID-19. По данным специалистов, показатель заболеваемости составил 11,0 на 100 тысяч населения. Это на 16,6% меньше, чем неделей ранее.