Уфимка Светлана Шевцова одержала победу в двух всероссийских конкурсах моделей

Жительница Уфы Светлана Шевцова победила в двух всероссийских конкурсах моделей.
15 сентября в Санкт-Петербурге состоялся финал Всероссийского конкурса моделей и дизайнеров «Pearl of the North 2024».
— Конкурс красоты проходил в формате показов, где мы демонстрировали одежду дизайнеров, походку и, конечно же, была самопрезентация, — рассказала «КП-Уфа» Светлана Шевцова.
Уфимке по итогу конкурса удалось завоевать корону из фианитов и титул «Mrs Pearl of the North 2024 Grand-Prix».
21 сентября в Карелии прошел финальный этап конкурса «Brilliant National 2024».
— Была очень насыщенная программа конкурса, мы узнали про культуру и историю Карелии, также было множество мастер-классов и основная подготовка. Изучали хореографию, демонстрировали таланты, национальные наряды и рассказывали о себе, — поведала Шевцова.
Жительница столицы Башкирии завоевала на конкурсе корону с титулом «Mrs Brilliant National Russia 2024», а также одержала победу в номинации «Талант» за лучший творческий номер.
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