Олбани
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимка Светлана Шевцова одержала победу в двух всероссийских конкурсах моделей

Жительница Уфы победила в двух всероссийских конкурсах моделей.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Уфы Светлана Шевцова победила в двух всероссийских конкурсах моделей.

15 сентября в Санкт-Петербурге состоялся финал Всероссийского конкурса моделей и дизайнеров «Pearl of the North 2024».

— Конкурс красоты проходил в формате показов, где мы демонстрировали одежду дизайнеров, походку и, конечно же, была самопрезентация, — рассказала «КП-Уфа» Светлана Шевцова.

Уфимке по итогу конкурса удалось завоевать корону из фианитов и титул «Mrs Pearl of the North 2024 Grand-Prix».

21 сентября в Карелии прошел финальный этап конкурса «Brilliant National 2024».

— Была очень насыщенная программа конкурса, мы узнали про культуру и историю Карелии, также было множество мастер-классов и основная подготовка. Изучали хореографию, демонстрировали таланты, национальные наряды и рассказывали о себе, — поведала Шевцова.

Жительница столицы Башкирии завоевала на конкурсе корону с титулом «Mrs Brilliant National Russia 2024», а также одержала победу в номинации «Талант» за лучший творческий номер.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.