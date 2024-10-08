Приморец пойдёт под суд за контрабанду таблеток для похудения

В Приморье в суд направлено уголовное дело по обвинению 53-летнего жителя города Фокино в контрабанде сильнодействующих веществ. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу, транспортная полиция Уссурийска завершила расследование и передала материалы в суд. Мужчину задержали на пункте пропуска «Пограничный» сотрудники таможенной службы, обнаружив при нем 120 капсул с сибутрамином — запрещенным в России веществом для снижения веса. Общий вес изъятого составил около 50 граммов.
История началась с поездки обвиняемого в одну из стран Юго-Восточной Азии, где он выступал в роли руководителя туристической группы. Во время этой поездки мужчина приобрел сибутрамин — препарат, который изначально разрабатывался как антидепрессант, но привлек внимание из-за подавления аппетита. Сибутрамин получил широкую известность, однако позже его признали небезопасным из-за риска зависимости и побочных эффектов, что привело к запрету его применения в ряде стран, включая Россию. Зная о нелегальности ввоза этого препарата, мужчина попытался скрыть его, спрятав капсулы в своей дорожной сумке.
По результатам следствия, проведенного сотрудниками ЛО МВД России на станции Уссурийск, стало ясно, что обвиняемый не имел никаких медицинских документов, подтверждающих необходимость использования препарата по медицинским показаниям.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых веществ). Прокурор утвердил обвинительное заключение, и теперь обвиняемый будет ожидать суда, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.