Приморец пойдёт под суд за контрабанду таблеток для похудения

История началась с поездки обвиняемого в одну из стран Юго-Восточной Азии, где он выступал в роли руководителя туристической группы. Во время этой поездки мужчина приобрел сибутрамин — препарат, который изначально разрабатывался как антидепрессант, но привлек внимание из-за подавления аппетита. Сибутрамин получил широкую известность, однако позже его признали небезопасным из-за риска зависимости и побочных эффектов, что привело к запрету его применения в ряде стран, включая Россию. Зная о нелегальности ввоза этого препарата, мужчина попытался скрыть его, спрятав капсулы в своей дорожной сумке.