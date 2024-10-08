Курорт «Хехцир» нацеливается на победу за пределами Хабаровского края

В Хабаровском крае горнолыжный курорт «Хехцир», расположенный неподалёку от Хабаровска, уверенно выходит на новый уровень, привлекая внимание не только отечественных, но и зарубежных инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
На международном форуме туристических территорий TTF-2024, прошедшем в Минеральных Водах, директор комплекса Сергей Гришин поделился планами по развитию курорта и заявил, что «Хехцир» уже интересен иностранным компаниям.
«Наш курорт сейчас находится на этапе становления, но уже вызывает интерес у инвесторов. Мы планомерно внедряем наработки лидеров отрасли, чтобы сделать отдых на склонах еще более комфортным и доступным», — отметил Гришин в ходе дискуссии. Также он подчеркнул, что особое внимание будет уделено вопросам безопасности на курорте, что является приоритетом для всех участников форума.
За два дня мероприятия представители различных горнолыжных комплексов России обсуждали самые актуальные вопросы отрасли — от особенностей строительства и модернизации объектов до управления персоналом. Особое место в повестке заняли темы, касающиеся обеспечения безопасности туристов, что в современном мире становится всё более важным аспектом для курортов.
Голосование продлится до 15 октября, и все желающие могут поддержать хабаровский курорт на сайте премии. Итоги голосования и награждение победителей состоятся в ноябре. Если «Хехцир» удастся занять призовое место, это станет дополнительным стимулом для развития инфраструктуры и привлечения новых туристов. Для комплекса, который только начинает заявлять о себе на всероссийской арене, победа в одной из номинаций может стать важным шагом к международному признанию.
В условиях растущего интереса к внутреннему туризму и активной поддержке государственных программ развития туристической инфраструктуры, такие проекты, как «Хехцир», имеют все шансы на успех и дальнейшее расширение.