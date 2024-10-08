Курорт «Хехцир» нацеливается на победу за пределами Хабаровского края

Голосование продлится до 15 октября, и все желающие могут поддержать хабаровский курорт на сайте премии. Итоги голосования и награждение победителей состоятся в ноябре. Если «Хехцир» удастся занять призовое место, это станет дополнительным стимулом для развития инфраструктуры и привлечения новых туристов. Для комплекса, который только начинает заявлять о себе на всероссийской арене, победа в одной из номинаций может стать важным шагом к международному признанию.