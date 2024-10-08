Выросшая в детдоме 35-летняя жительница Прикамья пытается найти родную мать

Когда Анна виделась с отцом — она тогда была подростком — пыталась узнать у него что-то о матери, но мужчина сохранил молчание. Отец хотел забрать дочку из детского дома, но так и не оформил процедуру. В итоге из казённого учреждения Анна попала в патронатную семью, а после на полученный сертификат на покупку жилья девушка приобрела квартиру в Верещагино.