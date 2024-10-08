Выросшая в детдоме 35-летняя жительница Прикамья пытается найти родную мать

Жительница Пермского края Анна Вожакова, выросшая в детском доме, пытается найти родную мать, сообщает «КП-Пермь».
Сейчас женщине 35 лет и она живёт в Верещагино. Свою маму Анна последний раз видела около 30 лет назад. По её словам, она попала в детский дом после того, как её родителей отправили в исправительное учреждение за совершение кражи.
Анна знает имена своих биологических родителей (они указаны в свидетельстве о рождении): Наталья Анатольевна Кузнецова (23.06.1966) и Константин Юрьевич Кузнецов (13.05.1966). Женщина смогла отыскать только отца, но тот умер от цирроза печени: Анна была на его похоронах будучи подростком. Сейчас она пытается найти свою мать.
«Единственное, что помню о ней из детства — это длинные каштановые волосы и бархатный ободок. Больше — ни то, где мы жили, ни то, чем занимались родители — сказать не могу», — пояснила она «КП-Пермь».
Когда Анна виделась с отцом — она тогда была подростком — пыталась узнать у него что-то о матери, но мужчина сохранил молчание. Отец хотел забрать дочку из детского дома, но так и не оформил процедуру. В итоге из казённого учреждения Анна попала в патронатную семью, а после на полученный сертификат на покупку жилья девушка приобрела квартиру в Верещагино.
Сейчас она живёт там и работает в местной администрации. У неё растёт дочка. Именно она побудила Анну начать поиски родной матери. Девочка начала расспрашивать о бабушке, а женщина не знала, что ей ответить. Тогда Анна поняла, что хочет узнать, как сложилась судьба её матери.
Информацию о матери жительницы Верещагино можно сообщать ей в личные сообщения. Страница женщины в соцсети «Вконтакте».