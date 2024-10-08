Мэр Хабаровска прокомментировал начало отопительного сезона в городе

В Хабаровске отопительный сезон должен был стартовать 8 октября. В этот день в первую очередь батареи нагреются в социальных учреждениях. Это также отметил мэр Сергей Кравчук. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, до начала отопительного сезона на городских ТЭЦ выполнили ремонт оборудования, провели тренировки и учения, персонал прошел дополнительные инструктажи.