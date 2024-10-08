Мэр Хабаровска прокомментировал начало отопительного сезона в городе

В Хабаровске отопительный сезон должен был стартовать 8 октября. В этот день в первую очередь батареи нагреются в социальных учреждениях. Это также отметил мэр Сергей Кравчук. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, до начала отопительного сезона на городских ТЭЦ выполнили ремонт оборудования, провели тренировки и учения, персонал прошел дополнительные инструктажи.
Начиная с весны организации-сетедержатели подготавливали коммунальную инфраструктуру к зимнему периоду. Например, усилиями СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» привели в порядок более 10 км сетей. Обновили больше 10 километров своих коммуникаций МУП Хабаровска «Тепловые сети». АО «Хабаровская горэлектросеть» обследовала и привела в соответствие 55 км воздушных и 20 км кабельных линий. Сотрудники МУП Хабаровска «Водоканал» капитально отремонтировали водопроводные сети протяженностью более 11 км и канализационные сети — около 5 км.
Сообщается также, что заготовлено свыше 450 тонн угля на Хабаровских ТЭЦ. Этого должно хватить на отопительный сезон. Для домов с печным отоплением заготовлено порядка 18 тысяч тонн сортового угля. В МКД промыты системы отопления, заменены стояки горячего и холодного водоснабжения, отремонтированы насосные станции и прочее.