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В Омске хотят построить лечебный корпус онкодиспансера с поликлиникой

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в понедельник, 7 октября 2024 года, выступил на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на предстоящие три года, которые состоялись в Совете Федерации РФ. Об итогах выступления глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Источник: Reuters

Среди других вопросов Виталий Хоценко сообщил о необходимости в Омске нового корпуса онкодиспансера с поликлиникой.

«Также обратил внимание на необходимость модернизации системы оказания онкологической помощи в регионе. Омской области необходим новый лечебный корпус с поликлиникой стоимостью 3,8 млрд рублей. Проект поддержан Советом Федерации и Минздравом России», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Виталий Хоценко также добавил о намерении добиваться включения этого важного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.