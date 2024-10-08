В Омске хотят построить лечебный корпус онкодиспансера с поликлиникой

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в понедельник, 7 октября 2024 года, выступил на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на предстоящие три года, которые состоялись в Совете Федерации РФ. Об итогах выступления глава региона рассказал в своем телеграм-канале.