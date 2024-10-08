В Омске хотят построить лечебный корпус онкодиспансера с поликлиникой

Среди других вопросов Виталий Хоценко сообщил о необходимости в Омске нового корпуса онкодиспансера с поликлиникой.
«Также обратил внимание на необходимость модернизации системы оказания онкологической помощи в регионе. Омской области необходим новый лечебный корпус с поликлиникой стоимостью 3,8 млрд рублей. Проект поддержан Советом Федерации и Минздравом России», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Виталий Хоценко также добавил о намерении добиваться включения этого важного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.