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«Поезд Победы» приедет в Красноярск в середине октября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевую столицу на три дня прибудет «Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда.

Источник: Красноярский край - официально

Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны. Внутри вагонов размещены трехмерные панорамы, созданные командой молодых художников. Красноярцы увидят, как жители СССР узнали о начале войны, как развивались военные действия и ковалась Победа.

В Красноярске «Поезд Победы» сделает остановку на период с 11 по 13 октября. Вход для всех свободный, однако требуется регистрация. Дети от 6 до 11 лет смогут посетить выставку только со взрослыми, уточнили в соцсетях регионального правительства.

Добавим, что также иммерсивную инсталляцию смогут увидеть жители Канска. Туда поезд приедет на период с 9 по 10 октября.