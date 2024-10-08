«Поезд Победы» приедет в Красноярск в середине октября

В Красноярске «Поезд Победы» сделает остановку на период с 11 по 13 октября. Вход для всех свободный, однако требуется регистрация. Дети от 6 до 11 лет смогут посетить выставку только со взрослыми, уточнили в соцсетях регионального правительства.