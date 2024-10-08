В Уфе вводят ограничение движения на нескольких улицах

В Уфе планируют ограничить движение на двух улицах — Ульяновых и Пархоменко. Об этом сообщили в Минтрансе Башкирии.
Так, до 15 октября закроют половину проезжей части улицы Ульяновых от дома № 65/1 до проходной КПП. Здесь строят сети хозяйственно-питьевого водопровода.
До 31 октября перекроют движение по нечетной стороне на улице Пархоменко — от бульвара Ибрагимова до улицы Краснодонской. Здесь проводят работы по выносу сетей водоснабжения и водоотведения.
Власти попросили автомобилистов быть внимательными на этих участках дороги и учитывать временные неудобства во время планирования поездок.