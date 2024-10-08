В красноярском Татышев-парке начали подготовку к Новому году

Также в ближайшее время начнется поиск подрядчика на оформление ледового городка. На территории «Татышев-парка» появятся герои или сцены из опер и балетов великого русского композитора Петра Чайковского: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Ромео и Джульетта» и других, а также знаменитого цикла пьес «Времена года». Отметим, что все элементы будут составлять игровые маршруты для семей с детьми. Декоративная подсветка подчеркнет эффектные элементы ледяных фигур, горок и композиций.