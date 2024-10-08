В красноярском Татышев-парке начали подготовку к Новому году

Как сообщают в мэрии, все работы по установке и оформлению елки должны быть выполнены до 25 декабря. На протяжении всего срока работы конструкции компания-победитель будет вести обслуживание елки, а также делать демонтаж.
Напомним, высота конструкции составляет 55 метров. Это примерно высота 20 этажей.
Также в ближайшее время начнется поиск подрядчика на оформление ледового городка. На территории «Татышев-парка» появятся герои или сцены из опер и балетов великого русского композитора Петра Чайковского: «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Ромео и Джульетта» и других, а также знаменитого цикла пьес «Времена года». Отметим, что все элементы будут составлять игровые маршруты для семей с детьми. Декоративная подсветка подчеркнет эффектные элементы ледяных фигур, горок и композиций.
Кроме того, на территории ледового городка установят пять ледовых горок: две большие, две маленькие и одна средняя.