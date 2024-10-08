Мэр Иркутска проверил ход благоустройства скверов в Свердловском и Правобережном округах

«Каждый год иркутяне ждут новые благоустроенные пространства. Только за пять лет мы привели в порядок десятки территорий в разных округах. В этом сезоне на нескольких объектах подрядчики сорвали сроки ремонта. К реализации таких нужных проектов необходимо подходить со всей ответственностью. Еще раз напомнили подрядчикам наши требования: привлечь больше людей на объекты, ускориться, при этом не потерять в качестве работ. Если они взяли на себя обязательства, то должны их исполнять. Иначе больше город с такими организациями работать не будет», — сказал Руслан Болотов.