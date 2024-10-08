Мэр Иркутска проверил ход благоустройства скверов в Свердловском и Правобережном округах

На место выехали мэр города Руслан Болотов, председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев, депутаты Думы Сергей Юдин и Григорий Вакуленко, глава Свердловского округа Антон Медко, глава Правобережного округа Елена Торохова и начальник департамента городской среды мэрии Елена Юрганова.
Первой точкой выезда стал сквер «Ирис» на бульваре Рябикова. Там проводят работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
На общественном пространстве выполнена подготовка территории, установлены бордюры и ограждения. Сейчас подрядчик занимается асфальтированием и укладкой плиточного покрытия дорожек и тротуаров, сообщает пресс-служба мэрии.
«Для “Ириса” плитка, светильники, опоры освещения, малые архитектурные формы изготавливают под заказ, а это достаточно долгий процесс, — прокомментировал представитель подрядной организации Артем Кривошеев. — Для завершения благоустройства нам необходимо еще около месяца. За это время мы смонтируем наружное освещение, установим малые архитектурные формы и нанесем финишное покрытие — резинопол».
«Сквер должен быть сдан и сделан с надлежащим качеством. Жители ждут комфортное пространство с детской и спортивной площадками, местами для отдыха и прогулок, сценой, пешеходным фонтаном», — подчеркнул Руслан Болотов.
Следующим проверили благоустройство территории между домами № 1 на улице Бажова и № 18 на Алмазной. Работы идут по муниципальной программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды».
«Готовность объекта — 50%. Ведется установка бордюров, отсыпка основания. Кроме этого, заасфальтируем территорию, частично сделаем покрытие из брусчатки. Сейчас ожидаем доставку тротуарной плитки и опор освещения. Планируем завершить все работы до 5 ноября», — сообщил представитель подрядчика Аркадий Оганесян.
Руслан Болотов отметил, что особое внимание здесь уделяется комфорту маломобильных групп населения: ширина тротуаров будет не менее двух метров, а в местах перепада высот предусмотрены бордюрные съезды.
Последним местом проверки стал сквер на пересечении улиц Ленина и Горького. Его также благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
«Работы подходят к завершению. Осталось только поставить скамейки и закончить монтаж качелей. К сожалению, подрядчик не уложился в установленное время. За все просроченные дни будут начислены пени. Сегодня мы сделали ряд замечаний, которые необходимо устранить. На этой неделе планируем приемку объекта», — сообщила Елена Юрганова.
В сквере обновили покрытие, предусмотрели условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения, установили скамейки и урны.
«Каждый год иркутяне ждут новые благоустроенные пространства. Только за пять лет мы привели в порядок десятки территорий в разных округах. В этом сезоне на нескольких объектах подрядчики сорвали сроки ремонта. К реализации таких нужных проектов необходимо подходить со всей ответственностью. Еще раз напомнили подрядчикам наши требования: привлечь больше людей на объекты, ускориться, при этом не потерять в качестве работ. Если они взяли на себя обязательства, то должны их исполнять. Иначе больше город с такими организациями работать не будет», — сказал Руслан Болотов.
«Состоялся серьезный разговор с подрядчиками. Им напомнили об ответственности, которую они несут, прежде всего, перед горожанами. Продолжим контролировать процесс ремонта до полного выполнения», — отметил Евгений Стекачев.