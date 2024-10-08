Омичи смогут подать заявление на субсидию оплаты ЖКХ всего один раз

В правительстве РФ утвердили новый порядок получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответсвующие изменения приняты и на региональном уровне.
Как сообщили в минтруда Омской области, теперь заявление на субсидию достаточно подать один раз — при первоначальной регистрации. Далее она будет продляться автоматически каждые полгода.
«При изменении места проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и (или) членов его семьи, а также размера доходов, влияющих на право и размер субсидии, гражданину необходимо будет вновь обратиться в МФЦ», —уточнила начальник отдела мер социальной поддержки по оплате ЖКУ регионального минтруда и социального развития Оксана Парыгина.
Размер полученной субсидии и реальные расходы на оплату жилья и коммунальных услуг также будут сравниваться автоматически. Данные будут взяты из системы ГИС ЖКХ.
Напомним, заявление на получение субсидии можно подать через портал Госуслуг или при личном обращении в МФЦ.