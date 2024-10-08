Омичи смогут подать заявление на субсидию оплаты ЖКХ всего один раз

«При изменении места проживания, состава семьи, гражданства получателя субсидии и (или) членов его семьи, а также размера доходов, влияющих на право и размер субсидии, гражданину необходимо будет вновь обратиться в МФЦ», —уточнила начальник отдела мер социальной поддержки по оплате ЖКУ регионального минтруда и социального развития Оксана Парыгина.