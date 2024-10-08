Алексей Потехин объяснил успех песни «Крошка моя»

«Мы сразу планировали, что “Крошка моя” будет хитом, когда написали ее, потому что эта песня нам обоим нравилась и тогда было мало работ на тему армии. Мы думали, что будет хорошо, если добавим слова о том, что солдат ждет письма», — рассказал Алексей Потехин.