Алексей Потехин объяснил успех песни «Крошка моя»

В понедельник, 7 октября, в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Руки Вверх!» о популярной группе 1990-х. Ее основателей Сергея Жукова и Алексея Потехина на экране воплотили Влад Прохоров и Илья Русь. Музыканты тоже приняли участие в проекте — сыграли самих себя в наши дни.
Часть съемок фильма проходила на реальном концерте в «Лужниках». Взрывавшие в свое время чарты «Крошка моя», «Он тебя целует», «18 мне уже», «Чужие губы» сегодня стабильно собирают на крупнейших площадках публику разного возраста, которая в унисон поет нетленные хиты «Руки Вверх!».
«Мы сразу планировали, что “Крошка моя” будет хитом, когда написали ее, потому что эта песня нам обоим нравилась и тогда было мало работ на тему армии. Мы думали, что будет хорошо, если добавим слова о том, что солдат ждет письма», — рассказал Алексей Потехин.
В ответ на вопрос, нет ли у него мыслей сейчас сделать с бывшим коллегой совместный концерт, Потехин отшутился.
«Опять он будет говорить: “Леха, ты снова всех девчонок забрал!” — посмеялся музыкант.
В широкий прокат музыкальный байопик «Руки Вверх!» выходит 10 октября.
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В голос с поколением: закрытая премьера фильма «Руки Вверх!» прошла в Москве.