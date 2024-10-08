В Саратове создали технологию для повышения износостойкости металла

«По предоставленным министерству промышленности и энергетики Саратовской области данным, мощный лазерный источник не имеет аналогов в России и за рубежом. С его помощью саратовские инженеры повышают износостойкость металла в упрочненной зоне в 1,5−3 раза. Твердость поверхности деталей, изготовленных из стали 40Х, после лазерного термоупрочнения увеличивается с 12 HRC до 58 HRC», — сообщили в ведомстве. HRC — шкала, которая применяется к твердым стальным сплавам, прошедшим термическую обработку.