В Саратове создали технологию для повышения износостойкости металла

САРАТОВ, 8 октября. /ТАСС/. Технологию обработки материалов с помощью излучения мощным полупроводниковым лазером разработали в Саратове. Она позволяет, в частности, увеличить износостойкость металла в упрочненной зоне в 1,5−3 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.
Технологию и оборудование — технологический лазер PLD-6 — разработали и внедрили в серийное производство специалисты саратовского Научно-производственного предприятия (НПП) «Инжект».
«По предоставленным министерству промышленности и энергетики Саратовской области данным, мощный лазерный источник не имеет аналогов в России и за рубежом. С его помощью саратовские инженеры повышают износостойкость металла в упрочненной зоне в 1,5−3 раза. Твердость поверхности деталей, изготовленных из стали 40Х, после лазерного термоупрочнения увеличивается с 12 HRC до 58 HRC», — сообщили в ведомстве. HRC — шкала, которая применяется к твердым стальным сплавам, прошедшим термическую обработку.
Как пояснили в министерстве, внедрение разработанного лазера в производственный или ремонтный процесс позволит эффективно решать задачи для сельскохозяйственной, железнодорожной и машиностроительной отраслей. Например, увеличить ресурс деталей, подверженных быстрому износу — шестерней, валов привода, а также укрепить кромки режущего инструмента — плугов, борон, ножей. Кроме того, использование технологии позволит проводить восстановление и ремонт габаритных деталей и модифицировать поверхности с помощью наплавления улучшенного слоя.
НПП «Инжект» специализируется на исследованиях и разработках критических микроэлектронных лазерных технологий. Серийно выпускает высокотехнологичную продукцию — полупроводниковые лазеры, суперлюминесцентные диоды, фотодиоды, сверхъяркие светоизлучающие диоды красного и голубого свечения, а также оригинальные оптико-электронные приборы на их основе.