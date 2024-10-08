Новая психоневрологическая больница открылась во Владивостоке

Во Владивостоке открылась новая психоневрологическая больница. В стационарном отделении на улице Первая, 4А предусмотрены даже палаты для психореабилитации участников специальной военной операции и «кототерапия», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница».
В здании сделали капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций и внутренней отделкой. В соответствии с нормами СанПиНа и стандартами лечения особой категории пациентов на окнах установлены решетки, также стационар оснащен металлическими дверями и магнитными замками на первом этаже. Территория больницы обнесена забором с автоматическими раздвижными воротами. В ближайшее время будут установлены внешние видеокамеры, транслирующие изображение на пост охраны. Со стороны филиала Владивостокской поликлиники № 9 появится еще одна линия противопожарного ограждения с отдельной калиткой для доступа к гаражу и прачечной.
«Мы прошли процедуру лицензирования, дооснастили клинику и она уже вышла на полную мощность и работает в штатном режиме. Новое комфортное отделение смешанное, рассчитано на 85 мужских и женских коек, что позволит разгрузить стационар на Шепеткова, 14, где мы испытывали дефицит площадей», — поделился врио главного врача ККПБ Алексей Юдицкий.
Кроме того, в стационаре выделено 10 уходовых коек для пожилых людей с тяжелыми когнитивными нарушениями и различными формами деменции. Новое отделение также готово принимать участников СВО с посттравматическим стрессовым расстройством для прохождения психореабилитации. В настоящее время штат больницы состоит из трех психиатров Татьяны Ледышевой, Анастасии Романовой и Дмитрия Шепета, клинического психолога Алины Найдёновой, старшей медсестры, сестры-хозяйки и приходящих терапевта и невролога.
На территории больницы высажены целозия перистая, бегония, цинерария серебристая и кустовая хризантема. Здесь же обжились восемь маньчжурских белок, которые чувствуют себя более чем вольготно. Пациенты и сотрудники откормили их настолько, что пушистые уже носы воротят от любимого угощения орешками. Но полноправная хозяйка территории — талисман 2-го женского отделения, кошка Муся. Два года назад она, беременная, побитая и с переломанной в нескольких местах лапкой доползла до 2-го женского отделения на Шепеткова, 14. Сердобольные сотрудницы скинулись на сложную операцию, роды и стерилизацию в ветеринарной клинике. Кошка осталась в отделении на правах законного талисмана и переехала вместе с родным коллективом в новый филиал. Пациенты в ней души не чают, поэтому стационар может похвастаться так называемой «кототерапией».
Напомним, секретарь местного отделения партии, глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский посетил строящуюся поликлинику в селе Лазо. Она строится по федеральной программе модернизации первичного звена и по региональной госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края». На эти цели направлено 124 млн рублей из федерального бюджета. Новое здание поликлиники заменит старое, износ которого составляет более 80%. Объект рассчитан на 150 посещений в смену. С учетом дневного стационара больница удовлетворит медицинские потребности 12,7 тысячи жителей отдалённого района.