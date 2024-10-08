Новая психоневрологическая больница открылась во Владивостоке

На территории больницы высажены целозия перистая, бегония, цинерария серебристая и кустовая хризантема. Здесь же обжились восемь маньчжурских белок, которые чувствуют себя более чем вольготно. Пациенты и сотрудники откормили их настолько, что пушистые уже носы воротят от любимого угощения орешками. Но полноправная хозяйка территории — талисман 2-го женского отделения, кошка Муся. Два года назад она, беременная, побитая и с переломанной в нескольких местах лапкой доползла до 2-го женского отделения на Шепеткова, 14. Сердобольные сотрудницы скинулись на сложную операцию, роды и стерилизацию в ветеринарной клинике. Кошка осталась в отделении на правах законного талисмана и переехала вместе с родным коллективом в новый филиал. Пациенты в ней души не чают, поэтому стационар может похвастаться так называемой «кототерапией».