Последнее дыхание тепла? Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве до конца недели

— Однако температура воздуха начнет опускаться и составит плюс 12−14 градусов. В среду, 9 октября, когда циклон будет уходить на восток и северо-восток, Московская область окажется под влиянием тыловой и холодной части этого циклона. При этом с севера будет влиять гребень антициклона, поэтому похолодает до плюс 6−8 градусов, по области — до плюс 3−8 градусов. К тому же северный ветер, который по силе составит 5−10 метров в секунду, добавит неприятных ощущений, — сообщил Ильин.