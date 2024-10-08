Последнее дыхание тепла? Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве до конца недели

В первой половине недели столичный регион будет находиться под влиянием южного циклона «Кассандра», из-за чего температура воздуха будет высокой. Однако уже с середины недели будет ощущаться влияние гребня антициклона с севера и тепло покинет город. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, во вторник, 8 октября, под влиянием циклона «Кассандра» пасмурная погода в Москве сохранится.
— Однако температура воздуха начнет опускаться и составит плюс 12−14 градусов. В среду, 9 октября, когда циклон будет уходить на восток и северо-восток, Московская область окажется под влиянием тыловой и холодной части этого циклона. При этом с севера будет влиять гребень антициклона, поэтому похолодает до плюс 6−8 градусов, по области — до плюс 3−8 градусов. К тому же северный ветер, который по силе составит 5−10 метров в секунду, добавит неприятных ощущений, — сообщил Ильин.
С четверга, 10 октября, под влиянием антициклона погода в Москве улучшится, осадки прекратятся, выйдет солнце, а температура начнет подниматься. И такие показатели продержатся до начала выходных, заверил синоптик.
— В четверг ожидается до плюс 7−12 градусов. Направление ветра вновь станет южным, а по силе он будет достигать 4−7 метров в секунду, в отдельные периоды возможны порывы до 7−12 метров в секунду. В пятницу, 11 октября, столбики термометров уже подберутся к отметке плюс 10−15 градусов. Однако уже в субботу и воскресенье,
Как долго в Москве будет бушевать циклон «Кассандра» и пойдет ли снег.
Согласно прогнозу, в ночные часы до среды в столичном регионе будет сохраняться теплая погода, а после интенсивных дождей не исключен урожай осенних грибов.
— Но в среду ночью уже начнет холодать, температура воздуха не превысит плюс 3−5 градусов. А в четверг при малооблачном и ясном небе ожидается от плюс 5 до 0 градусов и не исключены заморозки. Однако с пятницы температура воздуха в ночные часы снова начнет расти до плюс 1−6 градусов, а в выходные дни — до плюс 6−8 градусов, — пообещал Ильин.
Атмосферное давление в течение недели будет волнообразным: сначала будет опускаться, а затем вновь расти, предупредил синоптик.
— В понедельник оно составило 743 миллиметра ртутного столба. Во вторник продолжит понемногу падать и составит 740 миллиметров ртутного столба. При переходе в тыловую часть циклона со среды по пятницу его показатели будут равны 750 миллиметрам ртутного столба. Эти же значения сохранятся и в выходные дни, — заключил Ильин.