Часть Севастополя во вторник останется без света

По данным пресс-службы, с 9 до 13 часов подачу электроэнергии ограничат по улицам Молодых Строителей, Тараса Шевченко.
С 9 до 14 часов — по улицам Коробкова, Короленко, Гражданская, Дундича, Федько, Ватутина, Олега Кошевого, Сергея Лазо, Террасная, Кочубея, Пархоменко.
В период с 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения пройдут по улицам Карантинная, П. Мирного, Пионерская, Саперная, Коммунистическая, Кочиева, Дунайская, Жени Дерюгиной, Юдина, Галины Петровой, Краснодарская, Декабристов, Харьковская, Ватутина, Хабаровская, Челябинский проезд, Короленко, Коробкова, Нины Ониловой, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Е. Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Райкунова, Евгении Захаровой, Подполковника Бондаря, Монастырское шоссе в переулках Мичманский, Краснодарский, Блиндажный, Кирьянова, 32.
В это же время отключения запланированы на территории садовых товариществ «Сапун-Гора», «Троллейбусник −1», «Икар-3», «Ригель», «Икар-2», «Монастырское шоссе», частично в поселке Любимовка.
Кроме того, с 13 до 16 часов света на будет по проспект Победы, с 8 до 17 часов — по ряду улиц в селах Орловка и Вишневое, с 11 до 18 часов — в Терновке и Родном.