Диетолог назвал продукт с высоким содержанием витамина D

Лучшим источником витамина D являются грибы, особенно те, что обработаны ультрафиолетовыми лучами. Об этом рассказал диетолог Эдвард Мазер.
«Одним из лучших пищевых источников витамина D являются грибы», — передает слова Мазера британский портал T3. Он отметил, что особенно хорошо подходят грибы, прошедшие обработку ультрафиолетом. Ведь солнечный свет главный источник витамина D.
Зимой его количество в организме человека значительно снижается. Недостаток витамина D может вызывать усталость, депрессию и ослабление иммунитета. Этот витамин важен для самочувствия и настроения. Если его нехватает, то человек испытывает усталость, депрессию и нарушение сна, а его иммунитет ослабляется.