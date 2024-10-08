Диетолог назвал продукт с высоким содержанием витамина D

Зимой его количество в организме человека значительно снижается. Недостаток витамина D может вызывать усталость, депрессию и ослабление иммунитета. Этот витамин важен для самочувствия и настроения. Если его нехватает, то человек испытывает усталость, депрессию и нарушение сна, а его иммунитет ослабляется.