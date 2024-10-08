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Диетолог назвал продукт с высоким содержанием витамина D

Грибы являются источником витамина D, заявил диетолог Мазер.

Лучшим источником витамина D являются грибы, особенно те, что обработаны ультрафиолетовыми лучами. Об этом рассказал диетолог Эдвард Мазер.

«Одним из лучших пищевых источников витамина D являются грибы», — передает слова Мазера британский портал T3. Он отметил, что особенно хорошо подходят грибы, прошедшие обработку ультрафиолетом. Ведь солнечный свет главный источник витамина D.

Зимой его количество в организме человека значительно снижается. Недостаток витамина D может вызывать усталость, депрессию и ослабление иммунитета. Этот витамин важен для самочувствия и настроения. Если его нехватает, то человек испытывает усталость, депрессию и нарушение сна, а его иммунитет ослабляется.

здоровье