Пострадавшие от дождей в Приморье получили 185 тонн картофеля и овощей

Более 185 тонн картофеля и других овощей были переданы жителям северных районов Приморья, пострадавшим от сильных дождей в августе и сентябре. Гуманитарная помощь была организована по поручению губернатора Олега Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.