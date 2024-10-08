Пострадавшие от дождей в Приморье получили 185 тонн картофеля и овощей

Более 185 тонн картофеля и других овощей были переданы жителям северных районов Приморья, пострадавшим от сильных дождей в августе и сентябре. Гуманитарная помощь была организована по поручению губернатора Олега Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По информации регионального министерства сельского хозяйства, в регион из Брянска доставили 217 тонн картофеля и 50 тонн сибирской моркови и свеклы. Распределение продукции проходило в четырех муниципальных образованиях, включая Дальнереченск и его округ, Красноармейский район и село Марково Лесозаводского городского округа.
Отмечается, что среди получателей гуманитарной помощи — 800 жителей Дальнереченска, в том числе социально незащищенные слои населения.
«На сегодняшний день картофеля распределено жителям Дальнереченска — 88 тонн, Дальнереченск муниципального округа — 22 тонны, Красноармейского — 46 тонн, села Марково Лесозаводского городского округа — 8,6 тонн. Также в Дальнереченск направили 15 тонн моркови и шесть тонн свеклы», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в августе губернатор края Олег Кожемяко дал поручение главам муниципалитетов и руководителям органов исполнительной власти региона обеспечить овощами жителей подтопленных территорий Приморья.