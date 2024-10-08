На Земле началась сильная магнитная буря: прогнозы опять мимо

Как следует из графика Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), возмущения геомагнитного поля почти достигли уровня G3.
Ученые фиксируют, что на Солнце вечером 7 октября произошла еще одна вспышка максимального возможного класса Х, ее интенсивность оценена в Х2,1.
По уточненным прогнозам, ослабление возмущений в геомагнитном поле ожидается ближе к 14 часам.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Метеозависимым следует придерживаться рекомендаций лечащего врача относительно приема назначенных препаратов.