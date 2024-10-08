Дождь, туман и до +18 ожидаются в Беларуси 8 октября

Синоптики сказали о дождях и потеплении до +18 в Беларуси на 8 октября, сообщает pogoda.by.
Так, во вторник погода в Беларуси будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления. Однако ночью по восточной половине страны неизбежно влияние фронтального раздела. Погода будет облачной, днем — с прояснениями.
В ночные часы и с утра дожди пройдут по восточной части республики, а днем уже будет преимущественно без осадков. Кроме того, ночью и с утра местами возможен туман. Ночью ветер северо-западного направления, днем ветер станет неустойчивым от слабого до умеренного, а в восточных районах местами он будет порывистым.
Ночью похолодает до +3 — +9 градусов, а днем воздух прогреется до +9 — +15 выше ноля. В юго-западных районах и вовсе потеплеет до +16 — +18 градусов.
Между тем белорусов предупредили о сильном ветре в период урагана Кирк в Европе: «Скорость порывов на пике — 65 м/с».
И также синоптики предупредили о заморозках до −2 градусов в Беларуси 8 октября.