Дождь, туман и до +18 ожидаются в Беларуси 8 октября

В ночные часы и с утра дожди пройдут по восточной части республики, а днем уже будет преимущественно без осадков. Кроме того, ночью и с утра местами возможен туман. Ночью ветер северо-западного направления, днем ветер станет неустойчивым от слабого до умеренного, а в восточных районах местами он будет порывистым.