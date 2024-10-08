Новый пешеходный переход появился в центре Владивостока

Во Владивостоке, недалеко от старого ГУМа — напротив магазина «Снайпер» — появился ещё один пешеходный переход. В понедельник, 7 октября, он начал привлекать внимание автомобилистов и пешеходов свежей краской на Светланской улице. Кроме «зебры», в этом месте появились соответствующие дорожные знаки. Теперь люди от «Снайпера» могут легко пройти в сквер Центральный напрямик.
Однако изменения на этом участке дороги ещё не закончены. Как сообщили Новости VL.ru со ссылкой на администрацию Владивостока, переход сделают регулируемым, и светофор планируют подключить в течение двух месяцев.
Этот светофор, наряду с другими — на перекрестках Семёновской и Пограничной, Тигровой и Пограничной, Адмирала Фокина и Пограничной — был установлен ещё в декабре прошлого года. Тем не менее, сейчас работает только один из них, на улице Адмирала Фокина.
В пресс-службе городской администрации уточнили, что в этом году заработают также светофоры на Тигровой и Семёновской у стадиона «Динамо», что должно сделать передвижение в столице Приморья ещё чуть безопаснее.