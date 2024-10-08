Новый пешеходный переход появился в центре Владивостока

Этот светофор, наряду с другими — на перекрестках Семёновской и Пограничной, Тигровой и Пограничной, Адмирала Фокина и Пограничной — был установлен ещё в декабре прошлого года. Тем не менее, сейчас работает только один из них, на улице Адмирала Фокина.