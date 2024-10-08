Рассказываем, когда даст концерт Варвара Щербакова в Иркутске 2024

Варвара Щербакова в Иркутске 2024 выступит с сольным концертом. Как сообщили организаторы, выступление юмористки в областном центре запланировано на 8 ноября. Она привезет в столицу Приангарья программу «Вот эта женщина которая». КП-Иркутск узнала, о чем артистка будет шутить.
Варвара Щербакова — стендап-комик, участница проектов «Открытый микрофон», «Женский стендап», шоу «Игра». Родилась в Хабаровске, там и начинала свой творческий путь. Как рассказывала «Комсомольская правда» юмористку в мир шуток привела игра КВН.
— В детстве я занималась балетом, вокалом, а еще ходила в музыкальную школу, на карате и в театральную студию, — говорила Варвара Щербакова. — Потом начала играть в КВН, и это стало моим главным увлечением.
Сейчас над шутками Варвары смеются тысячи человек: в концертных залах, при просмотре коротких роликов с ее выступлениями в соцсетях. Свое решение отправиться в тур по стране стендап-комик объяснила на главной странице ее официального сайта.
— Мне часто пишут: «Вы так смешно показываете людей!» Поэтому я решила, что пришло время взять всех этих «людей» и поехать с ними по городам, — пояснила Варвара Щербакова.
Варвара Щербакова в Иркутске 2024 выступит с концертом «Вот эта женщина, которая». Как сообщают организаторы, это будут смешные зарисовки о женщинах и мужчинах, обо все, кто живет рядом с нами и кого мы видим каждый день.
— А еще про меня, — говорит в анонсе Варвара Щербакова. — Про то, какая женщина, на самом деле, я. Приходите на концерты! Я и все мои субличности ждем вас!
Варвара Щербакова в Иркутске 2024 будет не единственным юмористом с концертом. В последний осенний месяц в столицу Иркутской области приедет еще яркий комик Евгений Чебатков и один из самых молодых на сегодняшний день стендап-комиков Кирилл Мазур.
Оба они также запланировали свои выступления в культурно-досуговом центре «Орбита». Первым шутить будет Евгений Чебатков — 3 ноября, а 7 ноября на сцену выйдет Кирилл Мазур — подробности здесь.
Кстати, в столицу Приангарья в ноябре привезут еще несколько спектаклей и мюзиклов с участием столичных артистов — «Варшавская мелодия», «Раневская. Одинокая насмешница», «Призрак оперы», «Ирония любви»