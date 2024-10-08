Умер бывший депутат думы города Братска Виктор Рудых

Печальные новости сегодня с утра потрясли северную столицу Иркутской области. Умер Виктор Рудых, бывший депутат думы города Братска и пятый директор Братской ГЭС. Его не стало 8 октября. Он не дожил до своего 76-го дня рождения всего неделю. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр города Александр Дубровин.
Виктор Рудых родился 15 октября 1948 года в поселке Заярск. Он был потомственным жителем Братска. Образование получил в Московском энергетическом институте, а в 1997 стал у руля Братской ГЭС, где в свое время начинал старшим мастером машинного цеха.
— Предпочел родной город и строящуюся на его глазах станцию преподаванию в Московском энергетическом институте и другим заманчивым предложениям в части должности. Два сына Виктора Рудых также получили образование в сфере энергетики, — поделился Александр Дубровин.
В 2004 и в 2009 был избран депутатом думы города Братска. Он был членом комиссий по бюджету, налогам и финансам, а также городскому хозяйству и муниципальной собственности. Был одним из участников совета мэра и политсовета отделения «Единой России».
В 2013 году его наградили почетным знаком «За заслуги перед городом Братском». После выхода на пенсию принимал активное участие в жизни северной столицы региона и помогал в деле проведения СВО.