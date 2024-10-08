Умер бывший депутат думы города Братска Виктор Рудых

Печальные новости сегодня с утра потрясли северную столицу Иркутской области. Умер Виктор Рудых, бывший депутат думы города Братска и пятый директор Братской ГЭС. Его не стало 8 октября. Он не дожил до своего 76-го дня рождения всего неделю. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр города Александр Дубровин.