В Самарской области появились на свет Генри, Тэона, Захра и Закарие

Стали известны самые необычные и редкие имена, которые родители в Самарской области выбрали для новорожденных в 2024 году. В регионе на свет появились малыши с именами Генри и Тэона. Об этом свидетельствуют данные реестра ЗАГС.
Так, среди редких женских имен также выделяются Гузель, Захра, Муаззамой и Мохинурхан. Также жители региона дали сыновьям необычные имена, такие как Мухаммадикбол, Диер, Закарие и Айгизар.
Несмотря на оригинальные выборы, популярные имена остаются востребованными среди родителей. В Самарской области родилось 345 девочек с именем София и 379 мальчиков с именем Артем. Среди других популярных имен у мальчиков — Михаил, Александр, Максим и Иван, а у девочек — Анна, Мария, Ева и Виктория.