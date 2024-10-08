Руководить Марьяновской ЦРБ в Омской области будет новый главврач

В Марьяновской центральной районной больнице сообщили о кадровых перестановках. На пост главврача назначен новый руководитель. Им стала Ирина Смольникова.
До своего назначения с 2023 года Смольникова работала в ЦРБ в должности заместитель главного врача по медицинской части.
Интересно, что в село выпускница ОмГМА переехала из города. До переезда Смольникова возглавляла организационно-методические отделы в Городской поликлинике № 8 и Городской больнице № 2.
Нового руководителя работникам Марьяновской ЦРБ уже представил заместитель министра здравоохранения Омской области Дмитрий Рябиков.