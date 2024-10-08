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COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости Крым. Число новых случаев коронавируса в Крыму и Севастополе продолжает расти, в обоих регионах суммарное количество заболевших за неделю превысило 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.

«В Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекцией составило 288 и 326 случаев соответственно. Еженедельный уровень заболеваемости ковидом имеет тенденцию к росту, что характерно для респираторной патологии в данный период», — говорится в сообщении.

Для сравнения — неделей ранее было зарегистрировано 259 случаев и 360 случаев соответственно. По факту регистрации всех новых случаев обеспечивается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренный санитарным законодательством.

Также Роспотребнадзор контролирует ситуацию с заболеваемостью крымчан острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю в Крыму заболели ОРВИ 10 151 человек. Заболеваемость остается на уровне предыдущей недели.

В Севастополе респираторную вирусную инфекцию подтвердили у 3 271 человека, это меньше уровня прошлой семидневки.

По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.

В России ранее выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса XEC. Впервые он был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, перечислили симптомы в Роспотребнадзоре.

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