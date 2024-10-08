COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях

«В Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекцией составило 288 и 326 случаев соответственно. Еженедельный уровень заболеваемости ковидом имеет тенденцию к росту, что характерно для респираторной патологии в данный период», — говорится в сообщении.
Для сравнения — неделей ранее было зарегистрировано 259 случаев и 360 случаев соответственно. По факту регистрации всех новых случаев обеспечивается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренный санитарным законодательством.
Также Роспотребнадзор контролирует ситуацию с заболеваемостью крымчан острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю в Крыму заболели ОРВИ 10 151 человек. Заболеваемость остается на уровне предыдущей недели.
В Севастополе респираторную вирусную инфекцию подтвердили у 3 271 человека, это меньше уровня прошлой семидневки.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.
В России ранее выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса XEC. Впервые он был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, перечислили симптомы в Роспотребнадзоре.