COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях

В России ранее выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса XEC. Впервые он был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, перечислили симптомы в Роспотребнадзоре.