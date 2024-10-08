Собянин: Завершены основные работы по обновлению корпуса № 2 Боткинской больницы

В текущем году строительные работы ведутся в трех зданиях. Основные мероприятия в лечебном корпусе № 2 уже завершены. В научно-академическом корпусе № 10 выполнено 98 процентов запланированного объема работ. Их планируется завершить до конца года.
Терапевтический корпус № 8 готов на 60 процентов. Окончание строительных работ намечено на первый квартал 2025 года.
Кроме того, будут оборудованы теплые переходы между историческим корпусом № 10 и корпусами № 16 и № 21.
Центральный парк станет более комфортным и функциональным, парадный двор преобразится, а вместо старого неработающего фонтана установят два новых.
Также появятся пять новых контрольно-пропускных пунктов, а рядом с пятью корпусами будут оборудованы зоны отдыха. На данный момент работы по благоустройству выполнены уже на 60 процентов, об этом Собянин рассказал в своем Telegram-канале.
До этого Собянин сообщил, что врачи Морозовской больницы разработали и запатентовали эффективный метод диагностики детского инсульта. «Пузырьковый тест» — вид эхокардиографии, которая проводится с использованием УЗИ. Он помогает обнаружить отверстия между камерами сердца.