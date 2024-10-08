В Башкирии сегодня можно увидеть максимум метеорного потока Дракониды.

Сегодня, 8 октября, можно наблюдать максимум метеорного потока Дракониды (также известного как Джакобиниды), который действует в течение очень короткого времени с 6 по 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского планетария.
В эти дни Земля пересекает рой частиц, оставленных кометой Джакобини — Циннера. Они с небольшой для метеоров скоростью 20 км в секунду влетают в земную атмосферу, оставляя в небе яркие светящиеся следы — метеоры.
Большинство астрономов считают Дракониды одним из наименее интересных потоков, поскольку он действует непродолжительное время и в максимуме чаще всего наблюдается только 5−10 метеоров в час. Вместе с тем, Дракониды иногда очень ярко проявляют себя, устраивая настоящие звездные дожди.
«Метеоры Драконид очень медленные, имеют желтоватый или красноватый цвет. Название потока связано с созвездием Дракона, в котором находится радиант потока — точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры. Радиант потока располагается рядом с “головой” Дракона — околополярного созвездия, “хвост” которого протянулся между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Поскольку в наших широтах созвездие Дракона является незаходящим, то радиант Драконид виден над горизонтом всю ночь», — пояснили в Уфимском планетарии.
Конечно, необязательно искать «голову» Дракона, чтобы посмотреть на Дракониды. Достаточно просто внимательно и долго в ночь максимума потока смотреть на небо в направлении севера или северо-запада, так как метеоры, вылетая из «головы» Дракона, пролетают по звездному небу в разных направлениях.
«В этом году в ночь максимума Драконид растущая Луна в фазе первой четверти уже в 20 часов скроется под горизонтом и не помешает наблюдениям. Так что лучшее время для наблюдения Драконид после 20 часов с наступлением темноты, когда “голова” Дракона с радиантом видна выше всего над горизонтом», — добавили специалисты.
Наблюдают метеоры невооруженным глазом, и желательно для наблюдений выбрать темное место — подальше от городских огней.
Прародительницей потока является комета Джакобини-Циннера. Она относится к короткопериодическим кометам, обращаясь вокруг Солнца с периодом 6,6 лет. Самая дальняя точка орбиты кометы — афелий — находится за орбитой Юпитера.
Комета была открыта в 1900 году французом Мишелем Джакобини и комета получила его имя, а в 1913 году ее случайно переоткрыл немецкий астроном Эрнест Циннер, добавив второе имя в название кометы. Диаметр ядра кометы 2 км.
11 сентября 1985 года через хвост кометы на расстоянии около 7800 км от ее ядра прошел космический аппарат International Cometary Explorer, целью которого было изучение взаимодействия солнечного ветра с кометной атмосферой.