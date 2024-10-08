В Башкирии сегодня можно увидеть максимум метеорного потока Дракониды.

«Метеоры Драконид очень медленные, имеют желтоватый или красноватый цвет. Название потока связано с созвездием Дракона, в котором находится радиант потока — точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры. Радиант потока располагается рядом с “головой” Дракона — околополярного созвездия, “хвост” которого протянулся между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Поскольку в наших широтах созвездие Дракона является незаходящим, то радиант Драконид виден над горизонтом всю ночь», — пояснили в Уфимском планетарии.