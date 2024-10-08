Полицейские в масках и с собаками искали подростков в клубах Волгограда

В ходе рейда в отделы полиции доставили больше 60 человек, в том числе 18 несовершеннолетних, которые находились в общественных местах ночью без сопровождения взрослых. Кроме того, во время профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения правил дорожного движения, составлены административные протоколы.