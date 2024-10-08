Полицейские в масках и с собаками искали подростков в клубах Волгограда

Профилактические рейды необходимы для предотвращения преступлений и правонарушений в общественных местах, недопущения продажи контрафактного алкоголя в увеселительных заведениях.
Сотрудники УМВД искали в клубах лиц, находящихся в розыске, а также несовершеннолетних, которые ночью гуляют без сопровождения законных представителей. В состав группы вошли оперативники, участковые уполномоченные, инспекторы ПДН, кинологи, сотрудники Госавтоинспекции.
В ходе рейда в отделы полиции доставили больше 60 человек, в том числе 18 несовершеннолетних, которые находились в общественных местах ночью без сопровождения взрослых. Кроме того, во время профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения правил дорожного движения, составлены административные протоколы.
Во время рейда правоохранители не допустили совершения преступлений и нарушений в ночных клубах и на территории рядом с ними.
В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области поделились видео проведенной проверки. На кадрах видно, что один из задержанных пытался убежать от полицейских. Когда мужчину поймали, он уверял, что «у него ничего нет».