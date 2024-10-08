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В ноябре в Самарской области проведут фестиваль «Музыкальное сердце театра»

В Самаре и Тольятти выступят театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска.

Источник: Комсомольская правда

С 17 по 24 ноября в Самарской области пройдут показы спектаклей, которые в 2024 году номинированы на премию «Музыкальное сердце театра» (6+). Жители и гости Самары и Тольятти видят постановки театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Ханты-Мансийска, Казани, Иваново и Самары.

— Все постановки были отобраны с учетом жанрового многообразия, а сами спектакли ориентированы на широкую зрительскую аудиторию, — отмечает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Среди постановок будут как классические, так и выполненные в необычных музыкальных стилях. Кроме того, в дни фестиваля запланирована спецпрограмма «Юные актеры», в рамках которой можно будет посмотреть спектакли с участием молодых и талантливых актеров.

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