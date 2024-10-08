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Жители Уфы получат счет за капремонт в единой платежке за сентябрь

Электронные квитанции продолжат поступать в прежнем формате.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в платежках ЖКУ от «ЕИРЦ РБ» появится новая строка. С этого года в документ внесут и взносы на капитальный ремонт. Их жители Уфы начнут получать с этого месяца.

Уточняется, что размер взносов, их оплата и сроки изменениям не подверглись. К тому же, электронные квитанции будут поступать в том же виде, что и до 1 октября.

Чтобы оплатить взносы за капремонт, необходимо навести телефон на qr-код, который направит на счет для оплаты. Заплатить за комуслугу необходимо до 10-го числа.

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