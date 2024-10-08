Покосился транспортный каркас. В Нижнем продолжают автобусную реформу

На вечную давку жалуются и пассажиры Т-24. Из-за тесноты люди порой не могут поднять руку, чтобы оплатить проезд, но водители требуют сделать это немедленно. 22 сентября двух школьников, не оплативших поездку, водитель решил в девятом часу вечера высадить прямо посреди Канавинского моста. Объяснений он слушать не стал. Ребята сняли всю сцену, они прекрасно знали, что водитель действует вопреки областному закону. Итог — проверка в отношении водителя, и его штрафуют на 500 ₽ Об этом сообщали в региональном Главном управлении МВД. А если бы дети не доехали до дома?