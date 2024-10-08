Покосился транспортный каркас. В Нижнем продолжают автобусную реформу

Несмотря на то, что транспортную сеть в городе реформируют с 2022 года. Сейчас в разгаре очередной этап перемен. Будет ли толк, разбирался nn.aif.ru.
Благие цели.
Провозглашённая властями цель транспортной реформы — сделать жизнь пассажира максимально комфортной и создать транспортный каркас большого города. В октябре 2024 года прекратили ходить автобусы сразу на пяти маршрутах: Т-49, Т-29, Т-13, Т-44 и А-23А. Чтобы компенсировать их, скорректировали смежные маршруты, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Восемь частных перевозчиков в Нижнем Новгороде постепенно перейдут на регулируемые тарифы. Вместо привычного «Т» в названии маршрутов появится «А». Регулируемый тариф устанавливают региональные власти. Разницу между стоимостью проезда и реальными затратами перевозчика планируют компенсировать из областной казны.
Так, с 30 сентября Т-86 (маршрут ЗКПД-4 — автовокзал Щербинки) стал А-86. Кроме того, теперь эти автобусы курсируют через микрорайон Молитовский.
С 1 октября литеру «А» получили и бывшие уже маршрутки Т-18 (ОАО «Лазурь» — Верхние Печёры), их тоже пустили по-другому. Перевозчика выбрали по конкурсу. Маршрут обслуживает всё та же компания, хотя к работе этого перевозчика нарекания у пассажиров были точно: интервалы движения были огромными, особенно по выходным.
Теперь на линии должны курсировать 16 автобусов.
В целом, на транспортной схеме Нижнего Новгорода в конце сентября — начале октября изменили пути следования восемь автобусов и четыре электробуса. Деревню Анкудиновка с площадью Минина и Пожарского соединил новый маршрут электробуса Э-9.
Выкинул из маршрутки.
С чем же пришёл город ко второму этапу транспортной реформы?
Вот только несколько примеров. Однажды утром возле речного вокзала практически полностью выгорел ЛиАЗ — автобус А-95. Дело было рядом с остановкой. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
В Сети завирусился и другой ролик: в стеклянную труху превратилась задняя дверь в маршрутке Т-57, переполненной людьми до отказа. Стекло не выдержало натиска пассажиров, желавших втиснуться в салон.
На вечную давку жалуются и пассажиры Т-24. Из-за тесноты люди порой не могут поднять руку, чтобы оплатить проезд, но водители требуют сделать это немедленно. 22 сентября двух школьников, не оплативших поездку, водитель решил в девятом часу вечера высадить прямо посреди Канавинского моста. Объяснений он слушать не стал. Ребята сняли всю сцену, они прекрасно знали, что водитель действует вопреки областному закону. Итог — проверка в отношении водителя, и его штрафуют на 500 ₽ Об этом сообщали в региональном Главном управлении МВД. А если бы дети не доехали до дома?
И такие страсти, без преувеличений, разнообразят жизнь нижегородцев каждый день, а гостей города неприятно удивляют.
А реформа тем временем идёт.
Планируется, что завершится она в 2026 году. По планам чиновников, опорой новой транспортной сети к этому времени должны стать магистральные улицы, где автобусы или трамваи должны курсировать каждые семь минут. Доехать на эти оживлённые улицы можно будет на подвозящих маршрутах. Для этого как раз уже сейчас отказываются от длинных и дублирующих маршрутов, в отдалённые микрорайоны запускают электробусы, массово реконструируют трамвайные пути и строят новые станции метро.
Но до 2026 года надо как-то дожить.
«Как можно ждать автобуса 55 минут?!».
Реформируя транспортную сеть большого города, в первую очередь важно точно вести расчёты: есть зона расселения, есть зона работы и учёбы, говорит доцент кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, кандидат экономических наук, специалист по устойчивому развитию городов Александр Иванов.
«На мой взгляд, у нас с этими представлениями существуют сложности. Также мы не учитываем ситуацию с пробками, ратуя за автобусы большей вместимости, — говорит эксперт. — Когда на линии в два раза меньше автобусов, соответственно, они в два раза реже ходят. Как можно ждать городской автобус 55 минут?! Есть маршруты, где автобусы малой вместимости просто необходимы. Вроде бы идеи у организаторов реформы неплохие, финансирование есть, но то, что пассажиры получают на выходе, невозможно не критиковать!».